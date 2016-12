Il Papa: mai più crimini pedofilia

"Lavoriamo affinché i crimini di pedofilia non si ripetano mai più". Lo ha detto il Papa ai vescovi americani. "So quanto ha pesato in voi la ferita degli ultimi anni, e ho accompagnato il vostro generoso impegno per guarire le vittime, consapevole che nel guarire siamo pur sempre guariti", ha aggiunto Francesco. "Guai a noi se facciamo della Croce un vessillo di lotte mondane", ha poi affermato.