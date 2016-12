Hannover, nuovo allarme: "Volevano innescare una carica esplosiva" nello stadio

L'affermazione del capo della polizia di Hannover si lega con le indiscrezioni diffuse da alcuni media tedeschi. Secondo il "Kreiszeitung", un giornale della bassa Sassonia, sarebbe stato trovato un camion imbottito di esplosivo e camuffato da ambulanza fuori dallo stadio. La notizia è stata rilanciata anche dalla "Bild" sebbene in forma dubitativa.



Intanto la partita era stata già annullata e lo stadio evacuato dopo che la polizia aveva annunciato di aver ricevuto "un allarme concreto di bomba allo stadio", mentre le stazioni di metropolitana del centro città sono state chiuse su richiesta della polizia. Le linee funzionano, ma solo nelle aree periferiche. Lo riferiscono media tedeschi.



Stazione chiusa e treno evacuato - Anche la stazione centrale di Hannover è stata "parzialmente chiusa": lo riferisce una portavoce della polizia. Il motivo è stato una segnalazione di un oggetto sospetto a bordo di un treno Intercity che è stato sgomberato. Sono stati resi inaccessibili i binari 11 e 12. Secondo la "Bild" l'oggetto sospetto è stato fatto brillare dagli artificieri, secondo la Bild. Il treno perquisito viaggiava sulla tratta Brema-Oldenburg. Un portavoce della polizia avrebbe riferito alla "Bild" che l'oggetto "era una imitazione molto ben riuscita, o si trattava davvero di un ordigno". L'"Hannoversche Allgemeine Zeitung" riferisce che alcuni passeggeri avevano notato una persona sospetta, ora ricercata, che aveva lasciato il "pacchetto" a bordo. I viaggiatori avevano provato a parlargli, provocando come reazione la fuga



Evacuata anche sala concerti - Tutta la città di Hannover è al momento colpita dall'allarme terrorismo: anche la Konzerthalle del capoluogo della Bassa Sassonia è stata evacuata.



Allarme da servizi segreti stranieri - L'allarme sulla partita di Hannover che ha fatto evacuare lo stadio stasera prima della partita è arrivato dai servizi segreti di un altro paese. Lo scrive la Dpa, citando fonti di sicurezza.



Ministro dell'Interno: "Situazione seria" - "Le indicazioni sono diventate sempre più numerose poco prima della partita, inducendomi a consigliare di annullarla". Lo ha detto il ministro dell'Interno Thomas De Maiziere spiegando, in conferenza stampa, di aver agito "nel dubbio per la sicurezza" dei cittadini. De Maiziere ha sottolineato: "la situazione è seria, l'ho già detto". Il ministro è stato vago su molte cose dicendo che non possono esserci risposte concrete a tutte le domande sulla decisione di annullare la partita di Hannover, "questo renderebbe insicura la popolazione".



Ministro Interno Sassonia: "Finora nessun esplosivo trovato" - Il ministro dell'Interno della Bassa Sassonia ha detto che finora non sono stati compiuti arresti, né è stato ritrovato esplosivo in relazione alla decisione di annullare la partita ad Hannover. Voci su esplosivo in un'ambulanza non hanno finora trovato riscontro.



Merkel era in volo al momento dell'allarme - Il cancelliere tedesco Angela Merkel era in volo verso Hannover con il ministro dell'Interno Thomas de Maizie're quando sono stati raggiunti dall'informativa che ha poi determinato l'annullamento della partita. Lo ha comunicato lo stesso ministro in conferenza stampa. La decisione di annullare l'incontro è stata presa durante il volo e subito dopo l'atterraggio.