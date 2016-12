Guerra Afghanistan, 100mila morti

La guerra in Afghanistan dall'invasione Usa del 2001 che ha rovesciato il regime talebano all'anno scorso ha provocato circa 100mila morti e altrettanti feriti. Lo rivela un rapporto dal titolo Costs of War dell'Istituto Watson per gli studi internazionali della Brown University. Il bilancio delle guerre in Afghanistan e in Pakistan è di 149mila morti e 162mila feriti gravi.