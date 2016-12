Gerusalemme, eretto un muro tra arabi ed ebrei contro il lancio sassi

Il muro è stato costruito per proteggere gli abitanti israeliani della via Meir Nakar che, trovandosi a ridosso di Jabel Mukaber, nelle ultime settimane sono stati sottoposti a ripetuti attacchi di sassi e bottiglie incendiarie. In un tratto le abitazioni ebraiche sono state già protette da alte reti di metallo che però, a quanto pare, non danno ancora la necessaria sicurezza.



Alla base del nuovo muro di cemento c'è questa scritta: "Blocco poliziesco temporaneo immediato". Le lastre di cemento sono solo appoggiate sull'asfalto e possono essere rimosse in breve tempo.



Da Jabel Mukaber sono giunti alcuni degli attentatori palestinesi entrati in azione questo mese. Lungo per il momento alcune decine di metri, il nuovo muro non impedisce di per sè agli abitanti di Jabel Mukaber di raggiungere gli altri rioni della città.



"Non è una misura politica" - Il portavoce del ministero degli Esteri israeliano Emanuel Nahshon ha detto che si tratta di un'opera che "non ha valore politico. E' solo uno degli aspetti in più delle nostre misure di sicurezza. Israele ha preso misure in modo da garantire la massima sicurezza ai suoi cittadini".