Germania, deputata si dimette per aver falsificato il curriculum: "Chiedo scusa a tutti"

La politica ha così ammesso di aver inventato buona parte del suo percorso scolastico e universitario. La comunicazione è avvenuta attraverso il sito internet del Bundestag, la Camera bassa del Parlamento tedesco, e quello della stessa deputata. La 54enne, in Parlamento da undici anni, aveva riportato sul suo curriculum di essersi diplomata nel 1984 e di aver poi studiato Giurisprudenza e Scienze politiche, tra il 1995 e il 2005, lavorando come giurista.



Il legale dell'esponente Spd ha dichiarato che la socialdemocratica non ha invece ottenuto nessuna laurea, non sostenendo alcun esame universitario. A metà degli anni Novanta, la dimissionaria avrebbe cercato di ottenere un titolo liceale, abbandonando però per via degli impegni come consigliera della città di Essen e politica volontaria. "L'impegno politico della signora Hinz era ed è caratterizzato da onestà e integrità. E' quindi molto turbata per non aver avuto il coraggio di ammettere e il suo loro comportamento scorretto", si legge ancora nella comunicazione.



Nata nel 1962 nella regione della Ruhr, la Hinz è entrata nel 1980 nella fila Spd e, tra il 1989 e il 2005 nel Consiglio di Essen. Nel 2005 il trasferimento a Berlino. L'unico certificato realmente ottenuto le sarebbe stato rilasciato da una scuola professionale nel 1983.