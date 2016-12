Gb: a 10 anni nel mirino della polizia per una parola sbagliata a scuola

Sbaglia a scrivere una parola nel tema e finisce, a dieci anni, nel mirino della polizia britannica per sospetti legami con i terroristi. La vicenda riguarda un bambino musulmano che a scuola, durante la lezione di inglese, ha scritto di vivere con la famiglia in una "terrorist house" mentre intendeva una "terraced house" . I suoi insegnanti hanno subito avvertito le forze dell'ordine.

Il piccolo si è semplicemente confuso. Ha usato la parola sbagliata: terraced house significa villetta a schiera, terrorist house significa ben altro. I docenti della scuola, nel Lancashire, nella cittadina di Accrington, non hanno capito che si trattava semplicemente di una svista e hanno subito segnalato quanto accaduto alle forze dell'ordine, senza neanche chiedere spiegazioni al ragazzino o ai genitori. Seguendo alla lettera le nuove disposizioni anti-estremisti introdotto dal governo di David Cameron, hanno chiamato la Lancashire Police, che si è messa subito in moto.



Gli agenti sono andati nell'abitazione del bambino per interrogarlo e hanno fatto passare ai raggi X il computer di casa per verificare la presenza di file compromettenti di qualche organizzazione terroristica, senza trovare nulla di compromettente.



La famiglia ha poi detto di essere scioccata e ha chiesto le scuse della scuola e della polizia. Una vicenda che va inquadrata nel crescente clima di tensione che si respira nel Regno Unito, con una forte diffidenza nei confronti della comunità islamica britannica. Il governo ha infatti negli ultimi tempi varato una serie di misure per combattere la radicalizzazione degli islamici e migliorare l'integrazione femminile: tali decisioni hanno provocato forti polemiche nel Paese.