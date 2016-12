Cameron e Hollande, vertice anti-terrore Londra: base aerea a Cipro contro l'Isis

D'accordo per far crescere la collaborazione contro il terrorismo: Francois Hollande e David Cameron si sono incontrati a Parigi per progettare insieme nuove strategie contro i professionisti della paura. Dopo aver sostato davanti al Bataclan per rendere omaggio alle 89 vittime, i due leader si sono confrontati in vista di un percorso unitario. Il premier britannico intende chiedere al Parlamento l'appoggio al piano per partecipare ai raid in Siria.