Ebola, Brasile: primo caso sospetto

05:52 - Primo caso sospetto di ebola in Brasile. Le autorità dello Stato meridionale del Paranà lo hanno segnalato al ministero della Salute. Secondo il sito "Estadao", il paziente è rientrato da poco da Conakry, capitale della Guinea. Il paziente è stato trasferito in un ospedale specializzato per la conferma della diagnosi. Il caso è stato confermato dal responsabile per la vigilanza sulle epidemie del ministero della Salute, Jarbas Barbosa.