Cooperante ucciso, "no prove su Isis" Testimone: ho visto 2 ragazzi fuggire

Cesare Tavella

"Non abbiamo trovato prove di un collegamento dell'Isis con l'assassinio del cooperante italiano Cesare Tavella". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno del Bangladesh, Asaduzzaman Khan Kamal. Anche perché "lo Stato islamico non esiste nel Paese" e quando "qualcuno ha cercato di avviare un reclutamento per questo gruppo militante è stato arrestato". Una testimone ha visto "due ragazzi sul luogo del delitto fuggire in motocicletta".