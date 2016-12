Cisgiordania, spari su auto coloni

Un'auto di coloni in transito nella zona di Ramallah, in Cisgiordania, è stata colpita da due proiettili sparati da una vettura palestinese. L'automobilista israeliano ha risposto al fuoco. Non si segnalano vittime. Lo riferisce la radio dei coloni Canale 7. Per venerdì Hamas ha proclamato una "giornata di collera" dopo gli scontri sulla Spianata delle Moschee di Gerusalemme e le nuove violenze in Cisgiordania.