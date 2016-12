27 settembre 2014 Catalogna, referendum indipendenza il 9 novembre ma c'è l'opposizione di Madrid Secco no del governo. "Il referendum in Catalogna non si farà perché è incostituzionale", ha detto il numero 2 dellì'esecutivo spagnolo, Soraya Saenz de Santamaria Tweet google 0 Invia ad un amico

14:41 - Il presidente della Catalogna Artur Mas ha convocato per il 9 novembre il referendum sull'indipendenza, nonostante l'opposizione del governo di Madrid che si riunirà lunedì per fare appello alla Corte costituzionale. L'appello sospenderà automaticamente la convocazione di Mas. "Il referendum in Catalogna non si farà perché è incostituzionale", ha detto il numero 2 del governo di Madrid, Soraya Saenz de Santamaria.