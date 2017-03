Brasile: estradato Paolo Minuto, condannato in Italia per droga

Le autorità brasiliane hanno estradato in Italia Paolo Minuto, condannato dal tribunale di Caltanissetta a sei anni e sei mesi di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti. Minuto era latitante ed era stato catturato dalla polizia federale nel dicembre del 2015 a Praia Grande, località sul litorale di San Paolo. L'Italia aveva presentato una richiesta di estradizione a dicembre e la Corte suprema brasiliana ha dato il via libera mercoledì.