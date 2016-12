Black Friday, vendite record di armi negli Stati Uniti: oltre 185 mila pezzi

Vendita di armi al top durante il Black Friday negli Stati Uniti: lo suggeriscono i dati del FBI, che sta facendo verifiche sui precedenti di 185.345 persone, il 5% in più rispetto allo stesso giorno dell'anno scorso.



Funziona così: per comprare armi negli Usa è necessario presentare il cosiddetto background check, un documento che contiene dati personali e attesta l'assenza di precedenti penali. Il numero dei certificati controllati dalla polizia federale - uno ogni due secondi, dicono le stime - non corrisponde tuttavia a quello delle armi vendute, che probabilmente è ben più alto.



"Circa il 40% degli acquisti avviene presso rivenditori non autorizzati", ha spiegato Jon Vernik, condirettore del Johns Hopkins Center for Gun Policy and Research, il centro che si occupa di prevenire i fenomeni di violenza legati al possesso di armi e ne studia la diffusione negli Usa.