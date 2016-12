Black Friday, scoppia la guerra dei saldi: risse e violenza per una tv

16:35 - Black Friday è il venerdì che segue il giorno del Ringraziamento e che, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, apre la stagione dei saldi natalizi. E' una giornata di grandissimo profitto per i commercianti: dai negozi più piccoli ai grandi magazzini, alle aziende di commercio elettronico. Queste ultime stanno introducendo l'usanza anche in Italia: quest'anno anche Amazon e eBay italiani proponevano grandi affari sul web.



Wal-Mart è il grande magazzino americano dove ogni anno si registrano gli episodi più violenti. Questa volta un video ha ripreso le immagini di una rissa scoppiata per un televisore ultrapiatto, provocando un intervento piuttosto duro della polizia. Ma la guerra del 2014 non riguarda solo l'elettronica: come si vede nel secondo video, si fa a botte anche per la lingerie di Victoria's secret.



Nonostante si registri un'impennata dei consumi, la giornata è stata rinominata "nera" come il giovedì del crollo della borsa del 1929. Il motivo infatti non è economico: il nome venne inventato dalla polizia americana negli anni Sessanta, a causa degli incidenti stradali e degli episodi di violenza che si verificavano in tutto il Paese. E che evidentemente fanno ancora parte della tradizione.

Nel 2012, c'è stata una sparatoria a causa di una lite per un posto auto. Nel 2013 una donna ha spruzzato dello spray urticante sulla folla per accaparrarsi una Playstation Wii. Il reparto elettronica è fra i più pericolosi. Ma il venerdì più nero è stato nel 2008, quando una folla di duemila persone ha causato la morte per asfissia di un dipendente dell'ipermercato, e il ferimento di altre 11 persone.