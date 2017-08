Barcellona: minacce in carcere a Oukabir, uno dei sospetti jihadisti

I detenuti del carcere di Soto del Real vicino a Madrid hanno accolto con le minacce Driss Oukabir, uno dei giovani marocchini accusati di far parte della cellula jihadista di Ripoll. Lo hanno insultato promettendogli di "tagliargli la gola", dicono i media spagnoli. Per Driss il giudice ha deciso la detenzione preventiva, come anche per Mohamed Houli Chemlal, ferito nell'esplosione del covo di Alcanar, che sta collaborando con gli inquirenti.