Attacco kamikaze in Somalia: 30 morti

Trenta persone sono morte in un attentato kamikaze contro una base militare dell'Unione africana nel sud della Somalia. A rivendicare l'attacco, compiuto con un'autobomba, sono stati miliziani somali di al-Shabab. L'Amisom, la missione dell'Unione africana in Somalia ha confermato su Twitter di aver subito l'attacco, ma non ha fornito ulteriori dettagli.