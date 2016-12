Siria, attivisti: Dall'Oglio è in grave pericolo

Dall'Oglio a Raqqa per risolvere i contrasti dell'opposizione - Il gesuita si era recato a Raqqa alla fine di luglio, entrando dalla frontiera di Tell Abiad, con l'aiuto dei combattenti curdi. Il suo fine, secondo fonti locali, era quello di cercare di smussare i contrasti fra i combattenti curdi e quelli arabi per ricostruire una certa unità. La presa di Raqqa da parte delle forze di opposizione al regime, avvenuta a marzo 2013, era stata compiuta grazie a uno sceicco locale, Mouhammad Faycal al Houeidi, leader della tribù "Avadilat", grande tribù araba presente a Raqqa con solidi legami con il Regno Saudita. Lo sceicco era un parlamentare che, schieratosi contro il governo, è riuscito a rendere Raqqa "prima città indipendente della rivoluzione siriana".



La faida - La presa della città da parte dell'Esercito Siriano di Liberazione ("Free Sirian Army", Fsa) è avvenuta, però, scrive Fides nella sua ricostruzione del caso, grazie anche al contributo del gruppo "Jabhat al-Nura" ("Stato islamico di Iraq e Siria"). Una fazione di questo gruppo, tra l'altro, si è staccata dal ramo principale. Padre Paolo Dall'Oglio è giunto in città in una situazione molto intricata, in cui vi erano almeno tre forze in aperto contrasto fra loro. E ha cercato, riferiscono i giovani, "di instaurare una linea di comunicazione con i miliziani islamisti". Fra il 29 luglio e il 5 agosto, giorno della sua scomparsa, a Raqqa si sono verificati violenti scontri, con morti e feriti, fra guerriglieri del Fsa e membri dei gruppi islamisti, segno delle forti tensioni esistenti tra le fazioni anti-regime. Da un lato il fronte dello "Stato islamico di Iraq e Siria" aveva accettato di dialogare con padre Paolo. Ma l'idea di fondo, quella di instaurare uno stato islamico, resta motivo di frattura fra gli islamisti e il Fsa. L'ultima volta in cui è stato visto ufficialmente, il gesuita ha partecipato a un banchetto con lo sceicco della tribù Avadilat, Mouhammad Faycal Al Houeidi, per negoziare e trovare una soluzione alla faida.



Il gesuita vicino agli ideali del Fsa - Nei giorni precedenti, però, il gesuita aveva partecipato a una manifestazione dei giovani del Fsa in cui aveva elogiato la rivoluzione e i suoi ideali. Per questo potrebbe essere caduto nel mirino delle stesse fazioni islamiste (perché visto come "alleato del Fsa") o di loro schegge impazzite. Secondo alcuni, sarebbe stato condotto in una località chiamata Akarsheh, a 20 km da Raqqa.