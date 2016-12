Irlanda, fotografata mentre fa sesso orale al concerto: ragazza umiliata in Rete

foto Dal Web

16:18

- Una ragazza in ginocchio mentre pratica sesso orale a un giovane che tiene le braccia alzate in segno di vittoria. E' l'immagine scattata a un concerto di Eminem a Slane Castle, il castello nella contea irlandese di County Meatin Irlanda sabato scorso. La ragazza, che secondo i media locali avrebbe 17 anni, è stata ricoverata in un ospedale della città dove è stata trasportata dopo essersi data ai più sfrenati eccessi al concerto.