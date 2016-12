foto Ap/Lapresse

21:50

- Dzokhar Tsarnaev, accusato di aver piazzato assieme al fratello Tamerlan gli ordigni alla maratona di Boston il 15 aprile, si dichiara non colpevole. Il 19enne ceceno è comparso per la prima udienza del processo sull'attentato nel quale sono rimaste uccise 3 persone e ferite altre 264 e ha respinto tutti i capi di accusa. Il fratello è morto in un conflitto a fuoco con la polizia.