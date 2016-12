foto Reuters Correlati Egitto, guerra civile tra pro e anti Morsi

Video, giovani linciati per strada 00:05 - Blitz delle forze di sicurezza egiziane nella redazione di Al Jazeera a Il Cairo. E' stato anche fermato, e poi rilasciato, il capo della redazione per un interrogatorio. Lo ha riferito la stessa emittente. I militari sono schierati nella capitale e nel resto dell'Egitto in previsione di nuovi disordini tra chi sostiene i Fratelli Musulmani e i loro oppositori. Tv di Stato: "L'economista Baha Eddin nuovo premier". - Blitz delle forze di sicurezza egiziane nella redazione di. E' stato anche fermato, e poi rilasciato, il capo della redazione per un interrogatorio. Lo ha riferito la stessa emittente. I militari sono schierati nella capitale e nel resto dell'Egitto in previsione di nuovi disordini tra chi sostiene ie i loro oppositori. Tv di Stato: "L'economista Baha Eddin nuovo premier".

A piazza Tahrir gruppi di manifestanti anti-Morsi si sono riuniti a quelli già accampati. La Fratellanza, dal canto suo, ha promesso che non cesserà la sua mobilitazione fino a quando il presidente deposto dai militari non tornerà al suo posto e ha invitato i suoi seguaci a scendere in piazza "a milioni" contro quello che viene definito lo "stato di polizia" instaurato con il colpo di Stato e contro la nomina del nuovo premier.



Continuano intanto i negoziati sulla sua nomina e sulla formazione del governo di transizione dopo che è circolato il nome del Nobel per la Pace, Mohammed El-Baradei, ex segretario generale dell'Aiea inviso alla Fratellanza, ma che potrebbe non essere l'unica opzione, come trapelato nelle scorse ore.



Tv: indicato nuovo premier - L'economista socialdemocratico, Zeyad Baha Eddin, potrebbe essere il nuovo premier egiziano ad interim. Lo ha annunciato la tv di Stato.



El Baradei vicepresidente - Secondo quanto ha riferito un portavoce della presidenza, il premio Nobel El Baradei, il cui nome era emerso come possibile premier, sarà invece nominato vicepresidente ad interim. Baha Eddin, avvocato laureato a Oxford, è stato a capo dell'authority finanziaria egiziana negli anni del regime di Hosni Mubarak durante il periodo di liberalizzazione economica, ma si è dimesso prima che Mubarak venisse deposto.



Salafiti: "No a Eddin" - Il leader del partito salafita egiziano El Nour, Younes Makhyoun, ha respinto la scelta dell'avvocato progressista Ziad Baha Eddin come premier ad interim dell'Egitto, ed anche Mohamed El Baradei come vicepresidente, affermando che quelle cariche dovrebbero andare a personalità più neutrali. "Sono entrambi del Fronte di salvezza nazionale (la coalizione delle opposizioni laiche), ed è una cosa che respingiamo", ha affermato in un'intervista alla Reuters.



Il ministro degli Esteri italiano: "Stop arresti" - "L'Egitto ha urgente bisogno di ritornare alla normalità evitando arresti arbitrari e assicurando un regolare processo alle persone arrestate". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Emma Bonino. "Il ritorno alla normalità è necessario anche per risolvere le quotidiane sfide economiche e sociali che più di ogni altra cosa toccano da vicino i comuni bisogni della popolazione", ha ribadito tornando sulla crisi egiziana..