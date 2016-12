foto Twitter Correlati Canada, treno deraglia: cittadina in fiamme

Lac Megantic, ecco cosa resta della cittadina distrutta 21:25 - Un treno merci che trasportava petrolio greggio è deragliato sabato mentre attraversava il centro della cittadina di Lac Megantic, nel Quebec, in Canada, dando origine a un vasto incendio che ha investito una quarantina di edifici. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale ci sarebbero cinque morti e circa 40 dispersi. Almeno mille dei circa 6mila abitanti della cittadina sono stati evacuati. - Unche trasportava petrolio greggio èsabato mentre attraversava il centro della cittadina di, in Canada, dando origine a un. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale ci sarebbero cinque morti e circa 40 dispersi. Almenodella cittadina sono stati

L'incidente si è verificato quando in Quebec era circa l'1:20 di notte (le 7:20 italiane).Testimoni hanno raccontato che il convoglio merci della compagnia The Montreal Maine & Atlantic, che trasportava il greggio verso la costa orientale americana, è arrivato a gran velocità prima di deragliare nel centro di Lac Megantic, sita 250 km a est di Montreal.



Durante una conferenza stampa il portavoce della polizia Michel Brunet ha detto che il bilancio delle vittime non è definitivo poichè diverse persone mancano ancora all'appello. Nel frattempo gli agenti stanno interrogando il conducente del treno, che, secondo fonti stampa, quando il convoglio è deragliato si trovava in un hotel di Lac Megantic.



Almeno 40 dispersi - Sono almeno 40 le persone ancora disperse dopo il violento incendio. Diversi dei circa 40 edifici completamente distrutti nell'esplosione ospitavano bar. In uno di essi, dicono i pompieri, c'erano almeno 50 persone.



Conducente non a bordo, "treno ripartito da solo" - Secondo una prima ricostruzione, infatti, il treno merci era in fase di stazionamento al momento dell'incidente e il conducente non era a bordo. "In qualche modo il treno è ripartito", ha fatto sapere il vice presidente delle Montreal, Maine and Atlantic Railway", Joseph McGonigle. "Non siamo ancora sicuri di cosa sia successo ma tutto era stato fatto secondo le regole".