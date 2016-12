Obama: azione in Siria in caso di armi chimiche

foto Ufficio stampa Correlati Siria, disperso giornalista de La Stampa 17:19 - "Sappiamo che le armi chimiche in Siria sono state usate, ma non sappiamo ancora quando, da chi e dove". Lo ha detto il presidente americano Barack Obama, che ha aggiunto: "Se ci fossero le prove, rivederemo tutta la gamma delle nostre risposte strategiche". Sul presidente siriano, Obama ha detto: "La mia posizione è sempre stata che Bashar al Assad ha perso credibilità, ha ucciso innocenti e deve lasciare il potere aprendo a una soluzione politica". - "Sappiamo che le armi chimiche in Siria sono state usate, ma non sappiamo ancora quando, da chi e dove". Lo ha detto il presidente americano Barack Obama, che ha aggiunto: "Se ci fossero le prove, rivederemo tutta la gamma delle nostre risposte strategiche". Sul presidente siriano, Obama ha detto: "La mia posizione è sempre stata che Bashar al Assad ha perso credibilità, ha ucciso innocenti e deve lasciare il potere aprendo a una soluzione politica".

E' necessario continuare ad investigare, "per raggiungere certezze", perché giudizi affrettati potrebbero rendere più difficile mobilitare la comunità internazionale, ha detto ancora Obama, aggiungendo di aver già chiesto da un anno "a Pentagono e Intelligence" di preparare opzioni per un'azione in Siria.