Nordcorea, Kim: "Allerta unità missilistiche"

foto Afp 23:48 - Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ordinato l'allerta per tutte le unità missilistiche, pronte al lancio contro le basi Usa nel sud del Pacifico e la Corea del Sud, in risposta all'invio di bombardieri strategici B-2 Stealth Usa per le esercitazioni congiunte con Seul. Secondo l'agenzia ufficiale nordcoreana Kcna, Kim "ha firmato il piano sui preparativi tecnici dei missili strategici, ordinando di essere pronti al lancio".

L'Esercito popolare nordcoreano (Kpa) dev'essere pronto per "colpire in qualunque momento le basi sul territorio degli Stati uniti, sulle sue basi militari, nei teatri operativi del Pacifico, compresi Hawaii e Guam, e su quelle in Corea del Sud". Nel firmare il piano, alla mezzanotte ora di Pyongyang, Kim, scrive la Kcna, ha "giudicato che è arrivato il tempo di saldare i conti con gli imperialisti Usa, vista la situazione".