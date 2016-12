Ikea, stop alla vendita dei "dolci al cioccolato"

foto Ap/Lapresse Correlati Presto a Milano il primo albergo Ikea 20:18 - Nuovi problemi sul fronte alimentare per l'Ikea. Dopo lo scandalo della carne di cavallo trovata nelle polpettine i guai ora arrivano dai croccanti al cioccolato. Alla dogana di Shangai, in Cina, in seguiti a esami effettuati su 1.800 tortine, sarebbero stati trovati batteri fecali. L'azienda svedese ha immediatamente interrotto la vendita del dolce in questione in 23 Paesi. - Nuovi problemi sul fronte alimentare per l'Ikea. Dopo lo scandalo della carne di cavallo trovata nelle polpettine i guai ora arrivano dai croccanti al cioccolato. Alla dogana di Shangai, in Cina, in seguiti a esami effettuati su 1.800 tortine, sarebbero stati trovati batteri fecali. L'azienda svedese ha immediatamente interrotto la vendita del dolce in questione in 23 Paesi.

Questo nuovo incidente per l'Ikea è anche il risultato di un giro di vite operato dalla Cina nel campo dei controlli alimentari. A lasciarci le penne, in maniera più o meno pesante, fino a questo momento sono state, tra le tante la Kraft (distrutte tonnellate di formaggio cremoso), la Nestlé (2,7 tonnellate di barrette al cioccolato) e la Kentucky Fried Chicken, per violazione delle regole sull'utilizzo di medicinali per l'allevamento di polli.

Per quanto riguarda l'Ikea, nei "Chokladkrokant" è stata rilevata una discreta presenza di colibatteri, normalmente spia di una contaminazione fecale, anche se questa potrebbe non esserci stata. Un portavoce dell'azienda ha sottolineato come la concentrazione di batteri rilevata "non ponesse problemi per la salute" ma resta necessario capire come possa essere avvenuta la contaminazione.



Ikea Italia: "Nessun lotto contaminato" - Nel nostro Paese "non sono presenti lotti contaminati da batteri coliformi. Lo si apprende da fonti del ministero della Salute. Ikea Italia ha dato assicurazioni in tal senso ai carabinieri dei Nas.