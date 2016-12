foto Ap/Lapresse

20:56

- E' arrivato il primo sì di Londra alle nozze gay: la Camera dei Comuni britannica ha approvato la legge che autorizza i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Ora il provvedimento passa alla Camera alta del Parlamento, the House of Lords, che dovrà pronunciarsi a maggio. A quel punto il testo di legge tornerà ai Commons per un secondo voto.