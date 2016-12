Strage Usa, Obama: "Troppe tragedie simili"

foto Ap/Lapresse Correlati Sparatoria a scuola, uccisi 20 bimbi 19:45 - Il presidente americano, Barack Obama, parlando in diretta tv alla nazione sulla strage in Connecticut si è vistosamente commosso asciugandosi le lacrime. "Abbiamo sopportato troppe di queste tragedie", ha detto. La bandiera americana sarà esposta a mezz'asta alla Casa Bianca, davanti a tutti gli edifici pubblici e militari e in tutte le rappresentanze diplomatiche americane fino al tramonto di martedì 18 dicembre. - Il presidente americano, Barack Obama, parlando in diretta tv alla nazione sulla strage in Connecticut si è vistosamente commosso asciugandosi le lacrime. "Abbiamo sopportato troppe di queste tragedie", ha detto. La bandiera americana sarà esposta a mezz'asta alla Casa Bianca, davanti a tutti gli edifici pubblici e militari e in tutte le rappresentanze diplomatiche americane fino al tramonto di martedì 18 dicembre.

"Dobbiamo unirci per intraprendere azioni per impedire che cose del genere si ripetano, a prescindere dalla politica", ha detto Obama in lacrime alla nazione. "La mia reazione è da genitore, non da presidente".



"Questa sera abbraccerò le mie figlie", pensando "che vi sono famiglie in Connecticut che non possono farlo", ha aggiunto Obama. Sono stati uccisi "meravigliosi bambini fra i 5 e i 10 anni. Avevano l'intera vita davanti a loro. Compleanni, lauree, matrimoni, figli loro... i nostri cuori sono infranti", ha affermato il presidente.