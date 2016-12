foto Ap/Lapresse

07:15

- L'Organizzazione per la ricerca spaziale indiana ha lanciato con successo da una base spaziale nell'Andhra Pradhesh un razzo che dovrà mettere in orbita due satelliti per conto di Francia e Giappone. Si tratta della centesima missione spaziale indiana in 49 anni, un evento che il premier, Manmohan Singh, ha definito "una pietra miliare nella storia dell'industria spaziale indiana", ribadendone "la sua competitività commerciale".