foto Twitter Correlati Guarda la foto incriminata 08:54 - Scandalo a Mumbai dove una modella si è spogliata pubblicando una sua foto nuda su Twitter dopo la vittoria della sua squadra del cuore nel torneo di premier league di cricket. Un'usanza ormai consolidata in molti Paesi, dove la cosa non fa più notizia, ma non in India, dove la nudità è ancora un forte tabù. In poche ore la pagina della giovane, Poonam Pandey, è balzata ai primi posti tra le più viste in tutto il mondo. - Scandalo a Mumbai dove una modella si è spogliata pubblicando una sua foto nuda su Twitter dopo la vittoria della sua squadra del cuore nel torneo di premier league di cricket. Un'usanza ormai consolidata in molti Paesi, dove la cosa non fa più notizia, ma non in India, dove la nudità è ancora un forte tabù. In poche ore la pagina della giovane, Poonam Pandey, è balzata ai primi posti tra le più viste in tutto il mondo.

La 22enne aveva promesso ai suoi beniamini di posare nuda se i Kolkata Knight Riders (Kkr) avessero vinto il torneo nella finale di domenica contro un team di Chennai. Detto, fatto. "Ecco la foto promessa" ha scritto in un tweet in cui avverte anche i suoi 180 mila sostenitori che "i minori di 18 anni non devono cliccare la foto" e che "non si prende nessuna responsabilità per i non maggiorenni". Nello scatto incriminato, la modella indossa solo un paio di tacchi a spillo, un bracciale e una collana. Nuda sì, ma con classe, in una posa sexy che lascia il più all'immaginazione.



La giovane era già balzata alla ribalta un anno fa quando aveva dichiarato di volersi spogliare allo stadio in caso di vittoria della nazionale di cricket ai Mondiali. Nonostante la vittoria non aveva però mantenuto la promessa dopo l'intervento della Federazione nazionale del cricket che le aveva vietato di denudarsi. Pandey aveva anche denunciato di essere stata minacciata dagli estremisti indù ed era stata costretta a nascondersi a causa delle minacce di morte dei fanatici.