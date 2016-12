Tabloid Gate, James Murdoch lascia News International

foto Ap/Lapresse Correlati DOSSIER 16:10 - James Murdoch si è dimesso da News International, la società editrice che nel Regno Unito pubblica Times, Sun e Sunday Times. Il figlio del magnate dell'editoria Rupert Murdoch era stato coinvolto nello scandalo intercettazioni illegali scoppiato in Gran Bretagna. In un comunicato del gruppo si spiega che James Murdoch ha lasciato il ruolo di presidente esecutivo per concentrarsi "nell'espansione di attività televisive internazionali". - James Murdoch si è dimesso da News International, la società editrice che nel Regno Unito pubblica Times, Sun e Sunday Times. Il figlio del magnate dell'editoria Rupert Murdoch era stato coinvolto nello scandalo intercettazioni illegali scoppiato in Gran Bretagna. In un comunicato del gruppo si spiega che James Murdoch ha lasciato il ruolo di presidente esecutivo per concentrarsi "nell'espansione di attività televisive internazionali".

James Murdoch è finito sotto accusa in seguito allo scandalo sulle intercettazioni illegali scoppiato nel Regno Unito quando è emerso che giornalisti del tabloid News of the World controllavano le segreterie telefoniche di celebrità, sportivi e vittime di reati.



Murdoch junior rimane comunque vicedirettore operativo di News Corp. James ha rilasciato un comunicato dopo la notizia, ringraziando i colleghi per il loro impegno e per aver lavorato "senza sosta per informare il pubblico". Il figlio del magnate australiano ha poi elogiato il Sun on Sunday, nuovo tabloid del gruppo lanciato lo scorso fine settimana. "Grazie al lancio di successo del Sun on Sunday e di nuove iniziative d'affari adottate per tutte le nostre testate, News International è adesso in una posizione forte per aumentare i propri successi in futuro". Tom Mockridge, amministratore delegato della società, continuerà a mantenere la carica e farà riferimento al presidente e ceo di News Corp., Chase Carey.



Dal padre Rupert un grazie di prammatica

Un grazie a James Murdoch per la sua leadership: lo ha reso noto suo padre, Rupert Murdoch in un comunicato del gruppo editoriale che gli fa capo. ''Siamo tutti grati a James per la sua leadership a News Intrenational e in Europa e in Asia, dove ha dato contributi duraturi alla strategia del gruppo'', ha detto annunciando che il figlio ''assumera' una serie di mandati essenziali nel settore del pay-tv e le operazioni internazionali''. James - ha aggiunto - farà base a New York dove ha sede News Corp.