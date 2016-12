28 gennaio 2015 Arabia Saudita, Michelle Obama si presenta senza velo: pioggia di polemiche A "scandalizzare" il fatto che la First Lady sia apparsa a capo scoperto. Inappopriato inoltre anche il blu dell'abito: poco indicato per rendere omaggio al defunto re Abdullah Tweet google 0 Invia ad un amico

09:12 - Non tutti hanno apprezzato la disinvoltura con cui Michelle Obama ha partecipato al viaggio del marito in Arabia Saudita per rendere omaggio al defunto re Abdullah e incontrare il nuovo re, Salman. A "scandalizzare" il fatto che la First Lady non abbia indossato il velo e sia apparsa a capo scoperto, in un Paese dove le donne, fatta eccezione per alcune straniere, non appaiono mai in pubblico senza velo. Poco appropriato inoltre anche l'abito: Michelle aveva sì le braccia coperte, come è uso in Arabia Saudita, ma il suo vestito blue era poco indicato per rendere omaggio al defunto re: meglio sarebbe stato il nero, hanno fatto presente numerosi commentatori.

La protesta ha preso largo sui social network e ben presto in Rete sono apparsi video che mostravano l'immagine di Michelle Obama oscurata.