Angela Merkel, selfie con i rifugiati: accolta da applausi al centro per stranieri

Sono foto di festa quelle che arrivano da Berlino dove Angela Merkel si è recata in visita ai richiedenti asilo in un centro per stranieri. La cancelliera tedesca è stata stata accolta con calore e applausi e alcuni migranti le si sono avvicinati per scattare un selfie, a cui lei si è prestata sorridente. La Merkel ha sottolineato che "l'integrazione" dei migranti "avverrà in parte attraverso i bambini che impareranno il tedesco negli asili".