01:54 - Oltre a minacciare l'Occidente di ritorsioni, il Fronte Al Nursa, braccio di Al Qaeda in Siria, annuncia un lungo conflitto. "Siamo impegnati in una lunga guerra che non finirà nel giro di qualche mese o anno, ma durerà decenni". Ma il portavoce del gruppo spiega in un video su Internet che "Siamo capaci di resistere".