Agenda migranti, via libera dalla Ue Mogherini: "L'Italia sarà esonerata"

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri sottolinea quindi che il nostro Paese ha già superato la quota prevista dagli schemi di redistribuzione presentati dalla Commissione.



Fonti Ue aggiungono poi che la quota italiana per i ricollocamenti per i migranti già presenti in Ue è dell'11,84%. Queste percentuali sono diverse, perché si tratta di due canali distinti: i reinsediamenti riguardano chi ha le caratteristiche per ottenere lo status di rifugiato e viene ospitato in campi profughi all'estero. Quello dei ricollocamenti è un canale per chi è o entra direttamente in Ue.



Germania prima in quote ricollocamenti - L'Italia, con l'11,84%, ha la terza quota più alta per i ricollocamenti, cioè per la redistribuzione dei migranti già presenti in Ue. La prima è la Germania (18,42%) seguita dalla Francia (14,17%). Per i reinsediamenti dei profughi presenti nei campi di Paesi terzi, l'Italia è invece al quarto posto con il 9,94%.



Forze di terra in Libia? Mogherini smentisce- "Non stiamo programmando alcuna operazione di terra in Libia". Lo dice Federica Mogherini, rispondendo ad una domanda del Guardian durante la conferenza stampa sull'immigrazione. L'Alto rappresentante specifica di aver già chiarito all'Onu che la Ue "sta programmando un'operazione navale" contro i trafficanti di esseri. Era stato lo stesso giornale britannico a diffondere in precedenza la notizia sull'operazione di terra in Libia vincolata al via libera Onu.



Mogherini: passi da gigante grazie al lavoro di squadra - L'annuncio dell'ok in commissioni all'iniziativa è stato dato dall'Alto commissario per la politica estera Ue, Federica Mogherini, che ha scritto su Twitter: "Agenda UE per l'immigrazione adottata dalla Commissione. Grazie a @JunckerEU @TimmermansEU e @Avramopoulos per eccellente lavoro di squadra".



Di fronte a "una emergenza drammatica" l'Europa ha "finalmente capito l'urgenza" e "nelle ultime settimane ha compiuto passi da gigante", dando una "risposta globale" alle sfide complesse dell'immigrazione, ha poi detto la Mogherini presentando i contenuti dell'agenda insieme al vicepresidente della Commissione Frans Timmermans e al commissario per le migrazioni Dimitris Avramopoulos.



Gb: "I migranti possono essere respinti" - Il ministro degli Interni britannico, Theresa May, ha ribadito prima sul Times e poi alla Bbc l'opposizione del Regno Unito all'introduzione delle quote obbligatorie per l'accoglienza dei migranti nell'Ue, precisando di essere in disaccordo con Federica Mogherini sul fatto che i migranti intercettati in mare non debbano essere respinti contro la loro volontà. La May ha sottolineato anche che non deve essere fatto nulla per incoraggiare gli sbarchi.



Rafforzata la missione anti-clandestini in Niger - Per bloccare le migrazioni irregolari, la Ue ha anche deciso di rafforzare la missione civile europea in Niger, dove transita il 90% dei migranti dell'Africa Occidentale verso la Libia, con l'istituzione di un avamposto nella citta' di Agadez. Una iniziativa che è stata formalizzata dai rappresentanti dei 28 nel Comitato politico e di sicurezza del Consiglio Ue.