Aereo caduto in Ucraina, spunta un video con le prime immagini dopo il disastro

Nel giorno del primo anniversario della tragedia del Boeing Mh17 della Malaysia Airlines precipitato in Ucraina, spunta un nuovo video in cui si vede l'arrivo sul posto dei miliziani separatisti, primi a trovarsi di fronte alle macerie ancora fumanti. I ribelli non nascondono la loro sorpresa quando scoprono che si tratta dei resti di un aereo civile. "Credevano di aver abbattuto un caccia ucraino", scrive l'australiano The Daily Telegraph, che pubblica il filmato. Il video sarebbe arrivato direttamente da Donetsk e mostra alcuni ribelli frugare tra i bagagli delle vittime.