Ucraina, un anno fa la strage del Boeing della Malaysia: morirono 298 persone

Un anno fa l'aereo MH17 della Malaysia Airlines precipitava in un villaggio a confine tra Ucraina e Russia colpito da un missile: 298 persone morirono. Il villaggio di Hrbove dove i resti del Boeing caddero celebra l'anniversario per ricordare le vittime della tragedia con una processione. La commemorazione è organizzata dai separatisti filo-russi che controllano l'area. Ancora oggi le autorità di Kiev e i ribelli, che hanno registrato un video diffuso per la prima volta proprio nel giorno del primo anniversario, si scambiano le colpe del disastro.