Usa, rapita e violentata per 10 anni

00:57 - Una donna rapita in California dieci anni fa, quando aveva 15 anni, è stata ritrovata dalla polizia di Santa Ana. Gli agenti hanno arrestato un uomo, Isidro Garcia, di 41 anni. Al momento del rapimento, nel 2004, Garcia era il ragazzo della giovane, della quale aveva anche aggredito la madre. Nel 2007 la costrinse anche a sposarlo e nel 2012 hanno avuto un figlio. Per i continui abusi, la donna non è mai scappata anche quando poteva farlo.

Per anni Garcia ha tenuto la sua vittima segregata in un garage, poi, piano piano è riuscito a convincerla che la sua famiglia aveva smesso di cercarla. Infine, ottenne per lei e per se stesso un lavoro per fare assieme delle pulizie notturne, in modo da poterla avere sempre sotto controllo. Nel 2007 la costrinse anche a sposarlo e nel 2012 hanno avuto un figlio, ha reso noto la polizia.



Nel corso degli anni la donna ha avuto diverse occasioni per fuggire, ma i ripetuti "abusi fisici e mentali" a cui è stata sottoposta le hanno di fatto impedito di farlo, secondo quanto ha affermato ancora la polizia. Fino a quando, di recente, ha contattato sua sorella via Facebook, e ha infine trovato la forza e il coraggio di rivolgersi agli agenti.