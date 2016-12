02:00 - Negli Usa una controversa licenza per la caccia ai rinoceronti neri in Namibia è stata battuta all'asta per la cifra di circa 260mila euro. Il ricavato della vendita (osteggiata dagli animalisti) secondo gli organizzatori del Dallas Safari Club servirà a proteggere la specie, in via di estinzione. E' stata proprio la Namibia a decidere che si tenessero aste per vendere le tre licenze di caccia concesse ogni anno.