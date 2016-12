Ucraina, vertice di pace a Donetsk

18:56 - C'è grande attesa a Donetsk per il vertice Mosca-Kiev-Osce sulla crisi in Ucraina orientale. All'incontro partecipano il controverso ex presidente ucraino Leonid Kuchma, l'ambasciatore russo in Ucraina, Mikhail Zurabov, e il rappresentante dell'Osce, Heidi Tagliavini. Secondo i media russi, al summit sono presenti anche i rappresentanti dei separatisti, tra cui il premier dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, Aleksandr Borodai.