Ucraina, Ue: "Mosca ritiri le truppe" Merkel: in settimana altre misure

01:31 - La crisi sembra destinata a peggiorare nei Territori dell'Est, in Ucraina. Una fonte del governo inglese ha affermato alla Cnn che ci "sono già 4-5mila soldati russi, molti più dei mille denunciati nei giorni dalla Nato". I militari stanno combattendo nei pressi delle regioni di Donetsk e di Lugansk, mentre altre 20mila unità sono appostate al confine all'interno della Russia. Il premier inglese, David Cameron: "Inaccettabile invasione".

Intanto alcune decine di militari e paramilitari ucraini sono riusciti a rompere l'accerchiamento dei miliziani separatisti vicino a Donetsk. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno ucraino Arsen Avakov precisando che si tratta di 28 volontari pro-Kiev e di alcuni soldati regolari. "Non abbiamo mantenuto la linea di fuoco per niente durante la notte", ha commentato il ministro dicendosi fiducioso sul rientro di altri militari. Il comandante del battaglione di volontari "Donbass", Semion Semioncenko, ha tuttavia sottolineato che molti dei suoi uomini sono circondati vicino alla cittadina di Starobesheve e si è detto favorevole a un accordo coi filorussi per creare un corridoio di sicurezza.



Ashton: "Mosca ritiri le truppe" - Mosca deve fermarsi. Lo afferma l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Catherine Ashton, a Milano, al termine della riunione informale dei ministri degli Esteri dei 28. "La Russia deve porre un freno alle ostilità, porre un freno al passaggio di equipaggiamenti nella zona di conflitto e ritirare le sue forze armate", ha ribadito la Ashton.



Lituania: "La Russia è in guerra con la Ue" - "Dobbiamo dire chiaramente se la Russia è in guerra con l'Ucraina, perché un Paese che vuole entrare in Ue, è come se fosse in guerra con l'Europa e per questo dobbiamo aiutare l'Ucraina militarmente affinché si difenda": lo ha detto il presidente lituano Dalia Grybauskaite entrando al summit Ue.



Cameron: "Inaccettabile invasione" - "La situazione in Ucraina, invasa dalla Russia, è del tutto inaccettabile, e se resta così ci saranno conseguenze". Lo ha detto il premier britannico, David Cameron, al summit Ue.



Merkel: entro una settimana in arrivo altre misure - In Ucraina "abbiamo visto una escalation e se non ci sarà un cambiamento significativo entro una settimana" l'Unione europea varerà nuove misure contro la Russia "negli stessi campi" già colpiti. Lo ha annunciato la cancelliera Angela Merkel sottolineando che i 28 "sono tutti d'accordo che non ci può essere soluzione militare" alla crisi.



Renzi: no ultimatum a Russia - "La parola ultimatum mi sembra un po' eccessiva, c'è un tempo tecnico entro il quale verificheremo l'evolversi della situazione. C'è piena consapevolezza della difficoltà, è in gioco l'idea di Europa e il rapporto con il vicino più grande che l'Europa ha, che è la Russia che potrebbe svolgere un ruolo, se fosse dentro la comunità internazionale, ad esempio nel dialogo con la Siria". Così Matteo Renzi al termine del Consiglio europeo, aggiungendo che "c'è una grande questione politica che non può essere risolta dalla discussione 'quel paese non vuole perché ha paura di perdere qualcosa'".



Ue: "Preoccupano economia e Lavoro" - Al Consiglio europeo si è parlato anche di economia: "La situazione e del Lavoro preoccupa", si legge nella bozza di conclusioni del summit in corso a Bruxelles. "Accogliamo con favore l'intenzione dell'Italia di tenere una conferenza il 7 ottobre su occupazione, investimenti e crescita. In autunno affronteremo la questione in un eurosummit ad hoc", prosegue il testo.