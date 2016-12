Ucraina, appello di Barroso alla Russia: "Mosca lavori con l'Ue"

14:19 - Il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso, ha lanciato un appello alla Russia affinché "lavori costruttivamente con noi per garantire un'Ucraina unita" che sia "elemento di stabilità" per l'Europa e "abbia buone relazioni con i vicini a est e ovest". L'Europa, ha aggiunto, sta lavorando con i partner internazionali per trovare i modi per "sostenere economicamente" l'Ucraina.

Intanto, nel giorno in cui si attende la nomina di un governo di coalizione provvisorio, parte in Ucraina la corsa per le presidenziali e per le comunali, convocate per il 25 maggio dopo la destituzione del capo dello Stato Viktor Ianukovich, ora ricercato per uccisioni di massa.



Da oggi la commissione centrale elettorale ha cominciato ad accettare la registrazione delle richieste dei candidati, che hanno tempo fino al quattro aprile per presentare i documenti. I candidati più probabili sono il leader di Udar, l'ex campione mondiale di pugilato Vitali Klitschko, il leader del partito Patria Arseny Iatseniuk (quello dell'ex premier Iulia Timoshenko), il presidente del partito di estrema destra Svoboda Oleg Tiaghnibok, e la stessa Timoshenko. Lunedì ha annunciato di voler correre anche Mikhail Dobkin, capo dell'amministrazione regionale filorussa di Kharkov.



Lavrov: "Presidenziali maggio 'deviazione' da accordi" - La decisione di tenere elezioni presidenziali anticipate in Ucraina il 25 maggio sono una "deviazione" dall'accordo tra governo e opposizione siglato il 21 febbraio scorso. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, ricordando che l'accordo prevede le presidenziali dopo la riforma costituzionale, da approvare entro settembre.



Riunione di emergenza di Putin con il consiglio sicurezza - Riunione di emergenza di Putin con i membri permanenti del consiglio di sicurezza sugli sviluppi della situazione in Ucraina. "L'incontro è stato incentrato sullo sviluppo della situazione in Ucraina", si è limitato a riferire Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino.



Lavrov: "Non interferiremo, Occidente ci segua" - Mosca non interferirà negli affari interni dell'Ucraina e spera che anche i suoi partner occidentali assumano la stessa posizione: lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, definendo inoltre "pericoloso imporre a Kiev la scelta o con noi o contro di noi".



Antisemitismo, ebrei Europa chiedono aiuti a Israele - Una richiesta urgente di aiuti rivolta al premier israeliano Benyamin Netanyahu e al ministro della Difesa Moshe Yaalon è stata inviata dal direttore generale dell'Associazione delle organizzazioni ebraiche in Europa, il rabbino Menachem Margolin, in seguito al moltiplicarsi di episodi di antisemitismo in Ucraina. In particolare, riferiscono i media israeliani, viene richiesto l'invio urgente in Ucraina di guardie di protezione.