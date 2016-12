7 aprile 2014 Ucraina a pezzi, gli insorti proclamano

la nascita della Repubblica di Donetsk Dimostranti filorussi annunciano l'indipendenza della regione orientale e convocano un referendum per l'annessione a Mosca

17:38 - I dimostranti filorussi che da domenica occupano il palazzo della Regione di Donetsk, hanno proclamato la nascita della Repubblica sovrana di Donetsk. Gli autori del blitz hanno annunciato per l'11 maggio anche un referendum per la possibile annessione alla Russia della regione industriale. Convocata una riunione d'emergenza a Kiev. Il premier ucraino accusa Mosca: "C'è un piano per smembrare il Paese". Gli insorti chiamano Putin: "Mandi peacekeeper".

Russia: "L'Ucraina sia uno Stato federale" - Il ministro degli Esteri di Mosca, dopo che anche Donetsk ha proclamato l'indipendenza da Kiev e convocato un referendum per l'annessione della regione alla Russia, chiede alle autorità ucraine di avviare una riforma costituzionale. "Per ottenere una stabilità a lungo termine, il Paese deve trasformarsi in uno Stato federale", si legge in una nota.



Gli insorti: "Putin mandi peacekeeper" - I filorussi autori del blitz nel parlamento regionale di Donetsk hanno lanciato un appello al leader del Cremlino, Vladimir Putin, affinché mandi un contingente di peacekeeper nel territorio.



Donetsk, fallisce assalto a tv di Stato - La tensione, a Donetsk, è altissima. il ministero dell'Interno ucraino riferisce di una sparatoria vicino alla sede radio-televisiva statale della città: sconosciuti avrebbero tentato di impossessarsi dell'edificio arrivando in auto e sparando diversi colpi in aria. La polizia, incaricata di vigilare sulla tv statale, ha risposto al fuoco mettendo in fuga gli assalitori.



Tensione in tutto il Paese - Non solo Donetsk. A Lugansk i dimostranti hanno occupato parte della sede dei servizi segreti e hanno issato la bandiera russa all'esterno dell'edificio. Negli scontri sono rimaste ferite otto persone: sette insorti e un poliziotto, quest'ultimo avrebbe riportato una frattura alla colonna vertebrale. Secondo i media locali, i filorussi chiedono anche la liberazione di 15 loro compagni arrestati nei giorni scorsi in un'operazione di polizia.



A Kharkiv, invece, diverse decine di persone hanno fatto irruzione ieri nella sede del governo regionale e hanno issato bandiere russe alle finestre, ma poi sono state sgomberate, secondo quanto afferma Kiev. Ed è polemica sull'atteggiamento delle forze dell'ordine, che non avrebbero opposto molta resistenza e si sarebbero rifiutate di usare la forza abbandonando l'edificio dopo il blitz degli insorti.



Una manifestazione a favore della Russia si è svolta anche a Odessa, importante città portuale e russofona dell'Ucraina meridionale.



Kiev: "Disordine orchestrato da Putin" - "Putin e Ianukovich hanno ordinato e pagato l'ultima ondata di disordine separatista nell'est del Paese", ha accusato poi il ministro dell'Interno .



"Soldato russo uccide ufficiale ucraino" - Il ministero della Difesa di Kiev ha reso poi noto l'uccisione in Crimea di un ufficiale ucraino da parte di un militare russo. L'omicidio sarebbe avvenuto a Novofedorivka vicino all'ostello in cui dimorava l'ufficiale. I russi avrebbero anche picchiato e rapito un capitano ucraino.