Tel Aviv, stop Air France-Lufthansa

19:50 - Dopo le compagnie aeree statunitensi, anche Lufthansa e Air France hanno cancellato tutti i voli verso il principale scalo israeliano, l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. I francesi hanno sospeso i collegamenti "fino a nuovo ordine", i tedeschi hanno annunciato lo stop "per le prossime 36 ore per la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi, anche se non ci sono stati avvertimenti in merito da parte delle autorità preposte".