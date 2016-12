2 giugno 2014 Spagna, re Juan Carlos abdica

Il trono va a Felipe VI "In un termine molto breve le corti spagnole procederanno alla proclamazione", ha detto il premier Rajoy Tweet google 0 Invia ad un amico

20:59 - Il re di Spagna Juan Carlos, ha abdicato. Lo ha riferito il premier Mariano Rajoy al Palazzo della Moncloa. "Lo scettro passerà al principe delle Asturie Felipe, al quale Juan Carlos trasmetterà le funzioni di Capo dello Stato". "In un termine molto breve le corti spagnole procederanno alla proclamazione come re di Spagna dell'attuale principe delle Asturie, Felipe", ha aggiunto Rajoy

Rajoy ha annunciato che Juan Carlos comunicherà in maniera ufficiale la sua decisione di abdicare nelle prossime ore. "Il re mi ha appena comunicato la sua intenzione di abdicare e aprire il processo di successione", ha dichiarato il presidente del governo.



- Il governo spagnolo ha quindi convocato un consiglio dei ministri straordinario per martedì perché non esiste, nella Costituzione spagnola, una legge che specifichi i passi da fare per una abdicazione. Il primogenito di Juan Carlos regnerà con il nome di Felipe VI.