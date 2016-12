Siria, la Farnesina smentisce: "Nessun incontro con padre Dall'Oglio

19:33 - La Farnesina smentisce la notizia di un presunto incontro tra padre Dall'Oglio e una delegazione italiana che avrebbe parlato con il gesuita rapito il 27 luglio 2013 da un gruppo di estremisti islamici in Siria. Il colloquio, secondo alcune fonti, sarebbe avvenuto un mese fa. Ma sia l'intelligence italiana che il ministero degli Esteri affermano che quanto riportato da alcuni media della zona non ha alcun fondamento.

Machi Mauri Dall'Oglio, una delle sorelle di padre Paolo, ha detto di non avere nessuna notizia su un presunto incontro tra una delegazione italiana e il fratello rapito a luglio a Raqqa in Siria. "Siete voi giornalisti che ci dovreste dare informazioni. Non so nulla. Non vi posso aiutare"", ha aggiunto.



007: "Non risulta un incontro di italiani con padre Dall'Oglio" - Non risulta a fonti qualificate dell'intelligence italiana che - come riportato dal quotidiano libanese al Akhbar - un mese fa una delegazione italiana abbia incontrato il gesuita italiano Paolo Dall'Oglio scomparso in Siria circa un anno fa. Le stesse fonti fanno notare che il giornale, filo-siriano, non è attendibile. Proseguono tuttavia, aggiungono, le attività per riportare a casa il religioso.



Gesuiti: "Nessuna conferma sull'incontro" - "Non abbiamo nessuna conferma che la notizia sia vera, neanche dal padre provinciale per il Medio Oriente che segue da vicino la situazione". E' quanto affermano alla Curia generalizia dei Gesuiti a proposito della notizia secondo cui una delegazione italiana avrebbe incontrato un mese fa padre Paolo Dall'Oglio, rapito da quasi un anno in Siria. "Naturalmente ci auguriamo che sia vero, ma per ora non abbiamo alcun elemento per dirlo", aggiunge un portavoce dei Gesuiti.