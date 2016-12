Scontro fra navi in Cina, affonda mercantile: undici dispersi

09:08 - Incidente in mare in Cina. Undici dei dodici membri dell'equipaggio di un cargo sono dispersi da lunedì mattina dopo che la nave ha urtato una porta container ed è affondata a sud di Hong Kong, presso l'isola Po Toi. Lo hanno riferito polizia e pompieri.

Dopo la collisione un peschereccio di passaggio ha tratto in salvo un naufrago, un uomo di 47 anni. Continuano intanto le operazioni di soccorso per cercare di trovare gli undici ancora dispersi.



Il mercantile affondato, lo Zhong Xing 2, trasportava cemento e, stando a quando riferito dal Dipartimento della Marina, è entrata in collisione con una nave container registrata alle Isole Marshall, la Mol Motivator, che era partita per Yantian nel Guangdong diretta Hong Kong.