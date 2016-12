14:52 - Il presidente israeliano Shimon Peres e l'Olp accettano l'invito di papa Bergoglio per pregare insieme in Vaticano per la pace tra i due popoli. Lo hanno detto il portavoce del leader israeliano e l'agenzia di stampa palestinese Maan. Peres aggiunge che "accoglie l'iniziativa e apprezza ogni sforzo per raggiungere la pace tra Israele e i suoi vicini".