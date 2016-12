Ny, ok marijuana per scopi medici

00:12 - New York sarà il 21esimo Stato negli Usa a legalizzare l'uso della marijuana per scopi terapeutici. Lo ha annunciato il governatore, Mario Cuomo, nel corso del tradizionale discorso programmatico di inizio anno. Cuomo ha sottolineato come "la marijuana può aiutare ad alleviare i dolori e a rendere più efficace il trattamento di alcuni tumori". "Vareremo quindi un programma che permetterà a 20 ospedali di prescriverla", ha aggiunto.