New York, la polizia recluta "talpe" musulmane tra persone arrestate

19:35 - La polizia di New York ha reclutato informatori musulmani tra gli immigrati arrestati per reati minori, scegliendoli in base alla loro religione piuttosto che per le loro potenziali connessioni. Dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001, il dipartimento di polizia della Grande Mela ha infatti creato una squadra speciale di detective, il cui compito è proprio reclutare "talpe" per poter raccogliere informazioni in moschee, bar e ristoranti.

Si tratta di un'attività che ha fruttato informazioni preziose per diverse indagini, ma che allo stesso tempo suscita critiche. Come riporta il New York Times, ogni mattina al Team viene fornita una lista di immigrati arrestati a New York il giorno precedente, catalogati per Paese di origine, e le persone provenienti da Paesi del Medio Oriente o musulmani attirano l'attenzione maggiore dei detective.



Solo nei primi quattro mesi di quest' anno il "Citywide Debriefing Team", che risale almeno fino al 2004, ha condotto oltre 200 "interviste". I detective usano da sempre informatori inseriti nel mondo del crimine, sottolinea il Nyt, affinché forniscano dettagli su criminali che conoscono, ma in questo caso molto spesso gli informatori sono stati reclutati soltanto in quanto musulmani.



E anche con pratiche discutibili. Il giornale ha potuto vedere una ventina di rapporti elaborati dal Team nel 2009 in seguito ad altrettanti "colloqui" con potenziali informatori, che mostrano come la religione sia un argomento ampiamente trattato, e cita anche i casi di tre persone: un afghano arrestato per un alterco su una multa per un parcheggio, un egiziano arrestato in una retata contro la prostituzione e un pachistano arrestato per guida senza patente.



"Cerchiamo persone che possano fornire visibilità nel mondo del terrorismo", ha affermato John Miller, a capo del Dipartimento Intelligence della polizia di NY. "Non si ottengono informazioni se non si parla con la gente", ha aggiunto. Un sergente dello stesso dipartimento ha descritto il Team come un "grande risorsa" che ha fornito una "alta percentuale" di informatori che poi sono stati condivisi con altre unità della Divisione Intelligence.