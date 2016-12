Mogherini: Isis minaccia per Europa

12:24 - "L'Isis è una minaccia non solo per Iraq e Siria, ma anche per i Paesi europei e della Nato, come la Turchia". Lo ha detto la nuova "Lady Pesc", Federica Mogherini, parlando a margine dell'incontro con la Commissione Esteri del Parlamento europeo. Sulla crisi ucraina, la titolare della Farnesina ha criticato la Russia: "Resta un attore politico importante nelle sfide regionali ma non è più un partner strategico per l'Unione europea".