Marò, Bonino all'Onu:violati diritti Ban: è una questione tra Italia e India

23:09 - Il governo italiano ha segnalato all'Onu la "violazione dei diritti umani" nella vicenda dei due marò detenuti in India. Il ministro Emma Bonino ha infatti detto di aver "avviato un contatto" con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite in tal senso, dal momento che, dopo due anni, "manca un capo di imputazione" da parte dell'India. La riposta dell'Onu: "Questione bilaterale, meglio evitare un nostro coinvolgimento".

L'alto commissario "Ashton ha chiarito agli altri stati membri che l'utilizzo della legge antipirateria nei confronti dei marò da parte dell'India mette in discussione l'intero impianto dello sforzo antipirateria da parte dei 28 PAesi dell'Ue e non solo di loro".



"Dai 28 abbiamo avuto reazioni positive ai nostri sforzi - ha aggiunto Bonino - e questo mette in discussione la partecipazione all'intero sforzo antipirateria sulla base delle decisioni dell'Onu e dell'Ue".



Immediata la risposta della Ashton: Italia non è terrorista - L'accusa indiana legata alla legge anti-terrorismo contro i due marò italiani "significa che l'Italia sarebbe vista come un paese terrorista e questo e' inaccettabile". Lo ha detto Catherine Ashton. Rispondendo ad una domanda durante l'audizione al Parlamento europeo ha aggiunto che la posizione Ue è stata comunicata al governo indiano.



Casini: India Paese incivile - Altrettanto duro l'intervento di Pier Ferdinando Casini, che afferma: "Altro che Consiglio di sicurezza dell'Onu. L'India dimostra di essere un Paese veramente incivile" "La comunita' internazionale ci deve dare una mano - ha aggiunto il presidente della Commissione Esteri del Senato - perché imputare di terrorismo coloro che lottano in nome della comunità internazionale contro il terrorismo è un'infamia". "Approveremo il decreto missioni - ha aggiunto Casini - ma stiamo valutando di presentare un ordine del giorno sulla lotta alla pirateria perche' essere impegnati in questa lotta ed avere i nostri militari imputati di essere pirati è paradossale. Il governo deve intensificare ed internazionalizzare la questione".



Onu: questione bilaterale - "E' meglio che la questione venga affrontata bilateralmente piuttosto che con il coinvolgimento delle Nazioni Unite". Così il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha gelato le speranze italiane di coinvolgere il Palazzo di Vetro.